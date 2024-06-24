Один человек пострадал при пожаре в сауне в Алтайском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар вспыхнул в сауне на территории одной из гостиниц Барнаула Алтайского края. Предварительно, пострадал один человек. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Площадь возгорания составляет около 600 квадратных метров. На месте работают 60 специалистов и 16 единиц техники МЧС.

Ранее возгорание произошло в здании в Ростове-на-Дону, где, по данным открытых источников, располагается Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД. Площадь пожара достигала 700 "квадратов".

До этого пожар произошел в административном здании, которое расположено на Каширском шоссе в Москве. Спустя время пожарным удалось потушить огонь. Сотрудники ведомства также спасли одного человека. Сведений о пострадавших не поступало.