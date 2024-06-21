Пожар на складах в Ростове-на-Дону локализовали на 700 "квадратах"

Фото: телеграм-канал "Privet-Rostov.ru - новости Ростов-на-Дону"

Пожар на складах в Ростове-на-Дону, где, предположительно, располагается Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД РФ, локализовали на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

По информации властей, площадь огня составила 700 "квадратов". Пожару также присвоили второй ранг.

В тушении участвуют 73 человека и 28 единиц техники.

О пожаре стало известно вечером 21 июня. Он произошел на Вятской улице, 67. Угрозы распространения огня нет, отмечали в МЧС. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Ранее возгорание произошло в доме страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. Огонь распространился на 80 квадратных метров. Через некоторое время пожар удалось полностью потушить. В результате происшествия никто не пострадал.

