Дом страхового общества "Россия" загорелся на Сретенском бульваре

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание произошло в доме страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. Огонь распространился на 80 квадратных метров. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

"Огонь ликвидируют 66 специалистов, работает 23 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало", – рассказали спасатели.

В настоящее время пожарным удалось локализовать пожар.

В свою очередь, Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МЧС РФ сообщило, что возгорание случилось между первым и вторым этажами административного здания.

Ранее пожар произошел в трехэтажном административно-складском здании на Каширском шоссе. Через некоторое время площадь возгорания увеличилась до 600 "квадратов". Там же обрушилась часть крыши объекта на площади 400 "квадратов".

К борьбе с огнем привлекли 90 специалистов и 23 единицы техники. Позже пожар локализовали, а затем полностью потушили.

