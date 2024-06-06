06 июня, 19:37Происшествия
Спасатели полностью потушили пожар на Каширском шоссе в Москве
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар на Каширском шоссе в Москве полностью потушили. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка МЧС России.
"Проводится проливка и разборка конструкций. На месте работают 90 специалистов и 23 единицы техники", – сообщается в телеграм-канале управления.
Пожар в административно-складском здании на Каширском шоссе произошел около 17:40. После сообщения о возгорании на место прибыли спасатели.
Спустя некоторое время площадь пожара увеличилась до 600 "квадратов". Там же обрушилась часть крыши объекта на площади 400 "квадратов". К ликвидации пожара планировали привлечь силы спасательной авиации.
Позже распространение огня в здании удалось локализовать, а от помощи спасательной авиации отказались.
Пожар начался в административном здании на Каширском шоссе