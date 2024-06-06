Спасатели локализовали пожар в складском здании на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание на складе, расположенном на юге Москвы, удалось локализовать. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные оперативных служб.

"Пожар локализован, применение авиации отменено", – цитируют журналисты своего собеседника.

До этого представители МЧС России сообщали, что площадь пожара в здании склада на Каширском шоссе увеличилась до 600 квадратных метров. При этом на площади 400 "квадратов" в результате горения частично обрушилась кровля. В связи с этим к тушению возгорания и планировалось подключить авиацию.

Ранее на ВДНХ в результате попадания молнии загорелась крыша двухэтажного здания. Из-за пожара спасатели вывели из здания около 20 человек. Позже возгорание локализовали, а затем – ликвидировали. В тушении огня участвовали 40 специалистов и 11 единиц техники.