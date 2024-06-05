ТАСС: посетителей эвакуируют из ТЦ на юго-востоке Москвы из-за тления утеплителя

Фото: телеграм-канал "Москва 125"

Посетителей и сотрудников торгового центра, который расположен на улице Перерве в Москве, эвакуируют из-за тления утеплителя на крыше. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Там уточнили, что сведений о пострадавших пока не поступало. На место происшествия приехали пожарные.

Представитель экстренных служб Москвы сообщил РИА Новости, что в 11:30 пожар был локализован, а в 11:44 – полностью ликвидирован.

"Происходило тление утеплителя на площади пять квадратных метров в козырьке двухэтажного торгово-развлекательного центра "БУМ", – сказал он.

Ранее пожар в реконструируемом здании на Люсиновской улице в центре Москвы произошел вечером 31 мая. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь распространился на площади 300 квадратных метров. В связи с произошедшим движение рядом с местом ЧП ограничили.

Спустя около получаса пожарные локализовали огонь. Движение транспорта вблизи объекта восстановили. О пострадавших не сообщалось. Ближе к вечеру спасатели полностью ликвидировали возгорание.

