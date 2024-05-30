ТАСС: производственно-складское здание загорелось на востоке Москвы

30 мая, 05:08Происшествия
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Производственно-складское здание загорелось на востоке Москвы на площади 1 500 квадратных метров. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.
По данным собеседника агентства, здание находится по адресу улица Мартеновская, дом 38. Он уточнил, что в здании частично обрушилась кровля. Для тушения пожара была вызвана авиация.
Ранее сообщалось о пожаре на складе с бумагой и макулатурой в Саранске. Огонь охватывал 1,5 тысячи "квадратов". В тушении были задействованы 65 специалистов пожарно-спасательных подразделений и 16 единиц техники.
До этого в столичной прокуратуре сообщили, что в результате пожара в квартире жилого дома на улице Шипиловской погибла женщина 1960 года рождения. Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
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