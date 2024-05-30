ТАСС: производственно-складское здание загорелось на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Производственно-складское здание загорелось на востоке Москвы на площади 1 500 квадратных метров. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

По данным собеседника агентства, здание находится по адресу улица Мартеновская, дом 38. Он уточнил, что в здании частично обрушилась кровля. Для тушения пожара была вызвана авиация.

Ранее сообщалось о пожаре на складе с бумагой и макулатурой в Саранске. Огонь охватывал 1,5 тысячи "квадратов". В тушении были задействованы 65 специалистов пожарно-спасательных подразделений и 16 единиц техники.

До этого в столичной прокуратуре сообщили, что в результате пожара в квартире жилого дома на улице Шипиловской погибла женщина 1960 года рождения. Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

