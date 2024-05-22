22 мая, 20:38 (обновлено 22.05.2024 20:50)Происшествия
Пожар на складе с бумагой на площади 1,5 тыс кв м произошел в Саранске
По данным ведомства, сейчас на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения, которые ликвидируют возгорание. Всего в тушении пожара задействованы 65 специалистов и 16 единиц техники.
20 мая произошел пожар в здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики в подмосковном Ногинске. Огонь охватывал 3,6 тысячи "квадратов". Потушить его удалось лишь на следующий день.
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