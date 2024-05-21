Женщина погибла в результате пожара в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина 1960 года рождения погибла в результате пожара в квартире жилого дома на улице Шипиловской в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств возгорания.

Ранее сотрудники МЧС РФ спасли питона во время тушения пожара в торгово-офисном здании на востоке столицы. С просьбой спасти рептилию к пожарным обратилась ее хозяйка. Во время пожара питон спал.