Пожарные спасли питона во время ликвидации пожара на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС РФ спасли питона во время тушения пожара в торгово-офисном здании на востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

С просьбой спасти рептилию к пожарным обратилась ее хозяйка. Во время пожара питон спал.

"Я его разбудил, взял в руки и вынес на свежий воздух. Коллеги следом вынесли террариум", – рассказал командир отделения 12-й пожарно-спасательной части столичного главка МЧС Виктор Старченко.

Ранее возгорание произошло в здании на улице Плещеева. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что очаг находился в одном из магазинов. К настоящему времени пожар ликвидирован, о пострадавших не сообщалось.

