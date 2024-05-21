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Пожар произошел в торговом комплексе на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"В торговом комплексе по адресу улица Плещеева, 4, корпус 1, произошел пожар", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, людей эвакуировали. Очаг возгорания якобы располагается в одном из магазинов. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Спасателям удалось локализовать возгорание, а затем – ликвидировать.

Вечером 20 мая рядом с торговым центром "Москва" в Люблине загорелось кафе. Сначала площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, однако позже огонь охватил уже 350 "квадратов" сооружения.

Возгорание ликвидировали 54 работника и 16 единиц специальной техники. Сведений о пострадавших не поступало. 12 человек смогли самостоятельно выйти на улицу еще до прибытия пожарных.

