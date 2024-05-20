Пожарные локализовали возгорание в ресторане в Люблине

Пожарные локализовали возгорание в ресторане в столичном районе Люблино, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По данным ведомства, огонь охватил 350 квадратных метров сооружения. Сейчас пожар ликвидируют 54 специалиста и 16 единиц техники.

"До прибытия подразделений самостоятельно вышли на улицу 12 человек. Сведений о пострадавших не поступало", – добавили в МЧС.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах, в здании на площади до 80 "квадратов" обрушилась кровля.

Пожар в здании по адресу Краснодарская улица, дом 60А произошел вечером 20 мая. По данным источника в экстренных службах, первоначально площадь возгорания составляла 200 квадратных метров.

