20 мая, 19:54Происшествия
Пожарные локализовали возгорание в ресторане в Люблине
По данным ведомства, огонь охватил 350 квадратных метров сооружения. Сейчас пожар ликвидируют 54 специалиста и 16 единиц техники.
"До прибытия подразделений самостоятельно вышли на улицу 12 человек. Сведений о пострадавших не поступало", – добавили в МЧС.
Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах, в здании на площади до 80 "квадратов" обрушилась кровля.
Пожар в здании по адресу Краснодарская улица, дом 60А произошел вечером 20 мая. По данным источника в экстренных службах, первоначально площадь возгорания составляла 200 квадратных метров.