Фото: МЧС России

Пожар произошел в здании управы столичного района Соколиная Гора, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Ему присвоен повышенный ранг сложности", – добавили там.

Возгорание, по информации источника, случилось в здании 5А на Щербаковской улице, где, согласно данным журналистов, также находятся бар и торговые помещения.

В настоящее время площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в подмосковном Наро-Фоминске ликвидировали возгорание в ангаре, который находился на улице Погодина. Пожар произошел 11 мая, пострадавших не было.

