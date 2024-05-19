19 мая, 22:45Происшествия
Пожар произошел в здании управы столичного района Соколиная Гора
Фото: МЧС России
Пожар произошел в здании управы столичного района Соколиная Гора, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Ему присвоен повышенный ранг сложности", – добавили там.
Возгорание, по информации источника, случилось в здании 5А на Щербаковской улице, где, согласно данным журналистов, также находятся бар и торговые помещения.
В настоящее время площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.
Ранее стало известно, что в подмосковном Наро-Фоминске ликвидировали возгорание в ангаре, который находился на улице Погодина. Пожар произошел 11 мая, пострадавших не было.