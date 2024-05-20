Пожар на площади 6 тыс кв м произошел в здании бывшей фабрики в Ногинске

Видео: МЧС России

Пожар на площади шесть тысяч квадратных метров произошел в здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики в подмосковном Ногинске, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

В ведомстве указали, что пожар начался примерно в 19:40 по адресу улица 3-го Интернационала. В здании бывшей фабрики горят помещения, сдающиеся в аренду под различное производство.

По данным прокуратуры, в настоящее время горение ликвидировано, идет проливка конструкций. В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал и не погиб. Установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты доследственной проверки контролирует Ногинская городская прокуратура.

В свою очередь, в телеграм-канале МЧС России сообщили, что для тушения пожара задействована высотная техника. Специалисты осуществляют работу по трем направлениям. На месте ЧП работают 32 специалиста и 8 единиц техники МЧС России. Из здания бывшей фабрики эвакуированы 20 человек.

Ранее пожар произошел вечером в здании кафе в Люблине. Сначала площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, однако позже огонь охватил уже 350 "квадратов" сооружения.

Возгорание ликвидировали 54 работника и 16 единиц специальной техники. Сведений о пострадавших не поступало. 12 человек смогли самостоятельно выйти на улицу еще до прибытия пожарных.

