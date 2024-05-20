Пожар ликвидирован в ресторане в Люблине

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар устранен в ресторане в столичном районе Люблино. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

В свою очередь, в в телеграм-канале столичного Дептранса заявили, что движение в районе дома 60 на Краснодарской улице все еще затруднено из-за работы экстренных служб, поэтому жителей и гостей города призвали выбирать альтернативные маршруты.

Пожар в здании начался вечером 20 мая. Сначала площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, однако позже огонь охватил уже 350 "квадратов" сооружения.

Возгорание ликвидировали 54 работника и 16 единиц специальной техники. Сведений о пострадавших не поступало. 12 человек смогли самостоятельно выйти на улицу еще до прибытия пожарных.

