Здание кафе загорелось в Люблине

Кафе загорелось рядом с торговым центром "Москва" в Люблине, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по столице.

В настоящее время, по данным специалистов ведомства, пожарные уже тушат здание, расположенное по адресу Краснодарская улица, дом 60А.

"До приезда пожарно-спасательных подразделений горящую постройку самостоятельно покинули 12 человек. Информации о пострадавших не поступало", – рассказали там.

По данным источника в экстренных службах, площадь пожара может составлять 200 квадратных метров, при этом в постройке уже частично обрушилась кровля.



Ранее сообщалось, что вечером 19 мая загорелось здание управы столичного района Соколиная Гора. Кроме учреждения, в доме 5А на Щербаковской улице находились бар и торговые помещения. Позднее площадь возгорания увеличилась до 1,2 тысячи "квадратов".

К 5 утра следующего дня спасателям удалось ликвидировать открытое горение. По данным источника в оперативных службах, причиной пожара послужило короткое замыкание.

