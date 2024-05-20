20 мая, 19:34Происшествия
Здание кафе загорелось в Люблине
В настоящее время, по данным специалистов ведомства, пожарные уже тушат здание, расположенное по адресу Краснодарская улица, дом 60А.
"До приезда пожарно-спасательных подразделений горящую постройку самостоятельно покинули 12 человек. Информации о пострадавших не поступало", – рассказали там.
По данным источника в экстренных службах, площадь пожара может составлять 200 квадратных метров, при этом в постройке уже частично обрушилась кровля.
К 5 утра следующего дня спасателям удалось ликвидировать открытое горение. По данным источника в оперативных службах, причиной пожара послужило короткое замыкание.
Пожар вспыхнул в многоэтажном доме на Ленинском проспекте в Москве