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19 мая, 23:17

Происшествия

Площадь пожара в здании управы района Соколиная Гора возросла до 1,2 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Площадь пожара в здании управы столичного района Соколиная Гора увеличилась до 1,2 тысячи "квадратов". Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Площадь пожара выросла до 1,2 тысячи квадратных метров", – заявил собеседник агентства.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет. В борьбе с огнем задействованы 17 единиц техники и порядка 60 человек.

О пожаре в Москве в здании 5А на Щербаковской улице стало известно вечером 19 мая. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров.

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