19 мая, 23:17Происшествия
Площадь пожара в здании управы района Соколиная Гора возросла до 1,2 тыс "квадратов"
Фото: МЧС России
Площадь пожара в здании управы столичного района Соколиная Гора увеличилась до 1,2 тысячи "квадратов". Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"Площадь пожара выросла до 1,2 тысячи квадратных метров", – заявил собеседник агентства.
Согласно предварительным данным, пострадавших нет. В борьбе с огнем задействованы 17 единиц техники и порядка 60 человек.
О пожаре в Москве в здании 5А на Щербаковской улице стало известно вечером 19 мая. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров.