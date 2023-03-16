Очевидцы рассказали о подробностях пожара в здании ФСБ в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Жительница Ростова-на-Дону по имени Виктория отметила, что перед началом пожара в здании пограничной службы ФСБ она услышала взрыв. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Услышала взрыв, сидя в квартире. Похож был на очень сильный-сильный хлопок. Через пять минут в чате нашего дома увидела видео, как горит соседнее с нашим здание", – рассказала женщина.

Она добавила, что услышала звук сирен нескольких пожарных машин и приняла решение отправиться к зданию, взяв с собой воду и салфетки для помощи пострадавшим.



"Сейчас стою тут, здесь много пожарных и скорых, но пострадавших пока не вижу. Все люди из здания на улице. Криков о помощи я не слышала", – отметила Виктория.

Еще одна очевидица Елизавета заявила, что из-за взрыва у нее "задрожали окна". Она добавила, что слышала крики людей о помощи.

Ранее экстренные службы сообщили о возгорании на территории пограничного управления ФСБ на улице Сиверса, 20. Пожар произошел на площади 880 квадратных метров, ему присвоили второй номер сложности. Источник в экстренных службах добавил, что людей эвакуировали с места происшествия.

Позже стало известно об одном погибшем и двух пострадавших.



Пожар вспыхнул на территории пограничного УФСБ в Ростове-на-Дону

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