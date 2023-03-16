Один человек погиб при пожаре в здании управления ФСБ в Ростове

Один человек погиб при пожаре в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется также, что два человека пострадали.

В экстренных службах уточнили, что перед инцидентом в здании был слышен взрыв.

О пожаре в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону стало известно днем четверга, 16 марта. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС.

По последним данным, огонь распространился на площади 880 квадратных метров. Началось возгорание на втором этаже двухэтажного кирпичного здания.

Пожару присвоен второй уровень сложности. Угрозы строениям, расположенным вблизи очага, нет.

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