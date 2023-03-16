13:47Происшествия
Один человек погиб при пожаре в здании управления ФСБ в Ростове
ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется также, что два человека пострадали.
В экстренных службах уточнили, что перед инцидентом в здании был слышен взрыв.стало известно днем четверга, 16 марта. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС.
По последним данным, огонь распространился на площади 880 квадратных метров. Началось возгорание на втором этаже двухэтажного кирпичного здания.
Пожару присвоен второй уровень сложности. Угрозы строениям, расположенным вблизи очага, нет.
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