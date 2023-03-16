Пожар вспыхнул на территории пограничного УФСБ в Ростове-на-Дону

Возгорание произошло на территории пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Подразделения выехали на Сиверса, 20. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Площадь возгорания также уточняется. Специалисты МЧС выехали на место происшествия.



По данным РИА Новости , на участке горит здание с гаражами и складом. Источник в экстренных службах добавил, что людей эвакуировали с места происшествия.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в столичном центре психического здоровья детей и подростков. Учреждение находится в 5-м Донском проезде, доме № 21а. Из здания оперативно эвакуировали 25 детей.

Представители ГУ МЧС России по Москве рассказали, что пламя удалось потушить. Его площадь составила 1 квадратный метр. Пострадавших в результате происшествия не зафиксировали.

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