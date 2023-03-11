11 марта, 20:32Происшествия
Склад загорелся в подмосковной Малаховке
Фото: 50.mchs.gov.ru
В подмосковной Малаховке загорелся склад с ватой и макулатурой. О происшествии рассказали в главном управлении МЧС России по Московской области.
"Поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: городской округ Люберцы, поселок Малаховка, улица Маяковского, дом №20", – передает ТАСС сообщение спасателей.
Огонь распространился на площади 525 квадратных метров.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание. В настоящий момент уточняется информация о пострадавших.
Ранее сообщалось о пожаре в Подмосковье в районе поселка Развилка. Тогда огонь охватил помещение на первом этаже в строящемся жилом комплексе.
До этого пожар произошел в Брянской области в здании с гостиницами и магазинами. Многофункциональное здание горело на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
Человек погиб во время пожара на улице Генерала Кузнецова
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