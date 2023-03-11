Склад загорелся в подмосковной Малаховке

Фото: 50.mchs.gov.ru

В подмосковной Малаховке загорелся склад с ватой и макулатурой. О происшествии рассказали в главном управлении МЧС России по Московской области.

"Поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: городской округ Люберцы, поселок Малаховка, улица Маяковского, дом №20", – передает ТАСС сообщение спасателей.

Огонь распространился на площади 525 квадратных метров.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание. В настоящий момент уточняется информация о пострадавших.

Ранее сообщалось о пожаре в Подмосковье в районе поселка Развилка. Тогда огонь охватил помещение на первом этаже в строящемся жилом комплексе.

До этого пожар произошел в Брянской области в здании с гостиницами и магазинами. Многофункциональное здание горело на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Обошлось без пострадавших.



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