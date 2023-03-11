Фото: телеграм-канал "112"

Пожар произошел в административном здании на улице Академика Королева в Москве. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС России по столице.

Уточняется, что возгорание случилось на первом этаже в доме №13.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на первом этаже девятиэтажного административного здания", – рассказали в МЧС.

В настоящее время людей стараются оперативно вывести из здания. Информации о пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось о пожаре в Подмосковье в районе поселка Развилка. Тогда огонь охватил помещение на первом этаже в строящемся жилом комплексе.

До этого пожар произошел в Брянской области в здании с гостиницами и магазинами. Многофункциональное здание горело на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Обошлось без пострадавших.



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