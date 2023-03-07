Фото: moscow.mchs.gov.ru

Пожар в здании ГУ МВД Москвы на Петровке ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Сообщение о возгорании в здании 38, строении 5, на улице Петровке поступило около 18:13. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание здания, находящегося на реконструкции.

В МЧС отметили, что пожар удалось локализовать в 19:07, а ликвидировать – в 19:15.

По данным управления, в здании загорелись строительные материалы и отделка на площади 30 квадратных метров. Экстренные службы уточнили, что в результате возгорания пять человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Информации о пострадавших нет.

Приют для животных сгорел в Ленобласти

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!