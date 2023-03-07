19:11 (обновлено 07.03.2023 20:42)Происшествия
Пожар в здании ГУ МВД Москвы на Петровке ликвидирован
Фото: moscow.mchs.gov.ru
Пожар в здании ГУ МВД Москвы на Петровке ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
Сообщение о возгорании в здании 38, строении 5, на улице Петровке поступило около 18:13. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание здания, находящегося на реконструкции.
В МЧС отметили, что пожар удалось локализовать в 19:07, а ликвидировать – в 19:15.
По данным управления, в здании загорелись строительные материалы и отделка на площади 30 квадратных метров. Экстренные службы уточнили, что в результате возгорания пять человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Информации о пострадавших нет.
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