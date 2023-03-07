Пожар произошел в здании ГУ МВД по Москве

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

В здании Главного управления МВД по Москве на улице Петровке произошло возгорание. Пожар случился на третьем этаже, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по столице.

Сообщение о возгорании в здании 38, строении 5, на улице Петровке поступило около 18:13.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на третьем этаже трехэтажного здания, находящегося на реконструкции", – подчеркивается в сообщении.

Источник ТАСС добавил, что в здании присутствует плотное задымление. По предварительным данным, причиной пожара стали стройматериалы в кабинете.

Экстренные службы уточнили, что в результате возгорания пять человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Информации о пострадавших нет.

Ранее в жилом комплексе "Михайловский парк" на юго-востоке Москвы произошел пожар. Его удалось потушить.

После прибытия спасателей было установлено, что огонь распространялся в квартире на 23-м этаже. В жилом помещении горели личные вещи и предметы мебели на площади 10 квадратных метров.

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