13:55Происшествия
Пожар в ЖК "Михайловский парк" на юго-востоке Москвы потушили
Фото: Москва 24
Возгорание в жилом комплексе "Михайловский парк" на юго-востоке столицы потушили. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.
После прибытия спасателей было установлено, что огонь распространялся в квартире на 23-м этаже. В жилом помещении горели личные вещи и предметы мебели на площади 10 квадратных метров.
"В 13:13 возгорание было полностью ликвидировано", – сообщили в ведомстве.
Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.
В связи с произошедшим в районе четвертого корпуса дома 30А по улице Михайловской временно затруднено движение автотранспорта, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"На месте работают оперативные службы города. Для обогрева людей выделили пять автобусов Мосгортранса", – пояснили в департаменте.
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