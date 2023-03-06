Пожар в ЖК "Михайловский парк" на юго-востоке Москвы потушили

Фото: Москва 24

Возгорание в жилом комплексе "Михайловский парк" на юго-востоке столицы потушили. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

После прибытия спасателей было установлено, что огонь распространялся в квартире на 23-м этаже. В жилом помещении горели личные вещи и предметы мебели на площади 10 квадратных метров.

"В 13:13 возгорание было полностью ликвидировано", – сообщили в ведомстве.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

В связи с произошедшим в районе четвертого корпуса дома 30А по улице Михайловской временно затруднено движение автотранспорта, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Для обогрева людей выделили пять автобусов Мосгортранса", – пояснили в департаменте.



Видео: Москва 24

До этого возгорание произошло в квартире на улице Донбасской в Москве. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь распространился на 40 квадратных метрах. Из помещения немедленно вывели двух человек, одним из которых оказался ребенок.

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