13:25Происшествия
Пожар произошел в ЖК "Михайловский парк" на юго-востоке Москвы
ТАСС сообщили в экстренных службах.
Сейчас на место происшествия уже прибыли пожарные отряды. Всего в жилом доме 30 этажей. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются. произошло на коксогазовом заводе в подмосковном Видном. Причиной стал взрыв, раздавшийся в одном из цехов предприятия.
Позже возгорание удалось ликвидировать. В результате инцидента никто не пострадал.
"В ЖК "Михайловский парк" произошел пожар на 23-м этаже", – сообщил собеседник агентства, уточнив, что в квартирах ожидают помощи люди.
Сейчас на место происшествия уже прибыли пожарные отряды. Всего в жилом доме 30 этажей. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.
Позже возгорание удалось ликвидировать. В результате инцидента никто не пострадал.
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