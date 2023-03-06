Пожар произошел в ЖК "Михайловский парк" на юго-востоке Москвы

Видео: Москва 24

В жилом комплексе "Михайловский парк" на юго-востоке Москвы произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В ЖК "Михайловский парк" произошел пожар на 23-м этаже", – сообщил собеседник агентства, уточнив, что в квартирах ожидают помощи люди.

Сейчас на место происшествия уже прибыли пожарные отряды. Всего в жилом доме 30 этажей. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.



Видео: Москва 24

Ранее возгорание произошло на коксогазовом заводе в подмосковном Видном. Причиной стал взрыв, раздавшийся в одном из цехов предприятия.

Позже возгорание удалось ликвидировать. В результате инцидента никто не пострадал.



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