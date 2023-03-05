Пожар на коксогазовом заводе в подмосковном Видном потушен

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на коксогазовом заводе "Мечела" в подмосковном Видном. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя компании.

"Пожар потушен", – заявил он.

О взрыве на коксогазовом заводе информация поступила вечером в воскресенье, 5 марта. После этого огонь охватил насосную колонну с бензолом. Происшествие случилось по адресу Белокаменное шоссе, дом 13.

После взрыва в небо поднялся огненный факел высотой 20 метров. Выброс спровоцировал пожар на площади около 200 квадратных метров. Пострадавших после ЧП не зафиксировали.

Представитель компании "Мечел" заявил, что предприятие организует комиссию для расследования причин произошедшего.

Пламя охватило коксогазовый завод в подмосковном Видном

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