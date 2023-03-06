Пожар на коксогазовом заводе "Мечела" не повлиял на производство – компания

Фото: телеграм-канал "Осторожно. Москва"

Пожар на Московском коксогазовом заводе в Видном не повлиял на производство кокса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Мечел", которая владеет предприятием.

"Данный участок (где произошло возгорание. – Прим. ред.) не связан с производством кокса, все контракты с потребителями будут исполнены", – сказали в пресс-службе.

Там также добавили, что в настоящее время предприятие работает в штатном режиме, а окружающей среде ничего не угрожает.

Между тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале сообщила, что специалисты ведомства уже взяли пробы воздуха в районе инцидента для оценки ущерба экологии. Она отметила, что ранее ведомство уже выявляло случаи нарушения "Москоксом" природоохранного законодательства.

"Наши сотрудники и специалисты ЦЛАТИ сразу прибыли на место... <...> Провели необходимые замеры, взяли пробы воздуха", – написала Радионова.

Взрыв прогремел на коксогазовом заводе "Мечела" накануне вечером. Он спровоцировал пожар. Огонь сначала охватил насосную колонну с бензолом, а затем распространился на площади около 200 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал. В компании "Мечел" пообещали провести расследование инцидента.



Пламя охватило коксогазовый завод в подмосковном Видном

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