Собор Парижской Богоматери вновь откроется для посетителей в конце 2024 года

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Собор Парижской Богоматери, известный как Нотр-Дам-де-Пари, вновь откроется для всех посетителей в 2024 году. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на французские власти.

В правительстве Франции заявили, что реконструкция собора проходит в быстром темпе. Открытие запланировали на конец 2024 года.

"Возвращение шпиля в небо Парижа, на мой взгляд, станет символом того, что мы побеждаем в битве за Нотр-Дам", – сказал ответственный за проект реконструкции генерал Жан-Луи Жоржелин.

Реконструкция Нотр-Дам-де-Пари началась в 2022 году после двухлетней работы с опорой здания. Для последующего восстановления внутри перед проектировщиками стояла задача сделать собор устойчивым и безопасным для дальнейших работ.

Собор Парижской Богоматери загорелся 15 апреля 2019 года. В результате пожара полностью сгорела и обрушилась крыша вместе со знаменитым шпилем и часами.

Ранее стало известно, что австралийская певица Кайли Миноуг отказалась выступать на коронации короля Карла III, которая должна состояться в мае этого года в Виндзорском замке.

Миноуг часто принимала участие в мероприятиях королевской семьи. В 2018 году она приняла участие в концерте по случаю 92-летия ныне покойной королевы Елизаветы II.



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