Площадь пожара в здании пограничного УФСБ в Ростове составила 880 кв метров

Фото: ТАСС/Даниил Бельских

Пожар на территории пограничного управления ФСБ России в Ростове-на-Дону произошел на площади 880 квадратных метров, сообщает ТАСС.

Угрозы жителям домов, расположенных по соседству, нет. Отмечается, что огонь вспыхнул на втором этаже двухэтажного кирпичного здания. Пожару присвоен второй номер сложности.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на улице Сиверса, 20. Специалисты МЧС выехали на место происшествия.

Отмечалось, что на участке горит здание с гаражами и складом. Источник в экстренных службах добавил, что людей эвакуировали с места происшествия.

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