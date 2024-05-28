Пожарные ликвидировали возгорание на Урале

Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловской области"

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в Березовке Свердловской области. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале регионального главка МЧС.

Там уточнили, что полностью устранить огонь удалось в 22:57 (20:57 по Москве).

"Для окарауливалиния территории на месте пожара остаются 4 человека и 2 единицы спецтехники", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что при пожаре сгорели 10 частных домов площадью 1,5 тысячи "квадратов". К борьбе с огнем привлекли 27 пожарных и 12 единиц техники. На место прибыла группировка МЧС.

Через некоторое время спасатели устранили открытое горение, а затем приступили к разборку сгоревших конструкций.

