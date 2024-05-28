МЧС: десять частных домов сгорели в деревне в Свердловской области

Фото: МЧС Свердловской области

Десять частных домов площадью 1,5 тысячи "квадратов" сгорели при пожаре в деревне Березовке в Свердловской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

"Пожарно-спасательными подразделениями спасен 1 человек. Информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

В ликвидации пожара принимают участие 27 человек и 12 единиц спецтехники. К настоящему времени возгорание удалось локализовать. Для скорейшей ликвидации огня к месту ЧП направили группировку МЧС РФ.

До этого девять автомобилей загорелись на штрафстоянке на улице Борисовке напротив дома номер 20 в подмосковных Мытищах. Площадь возгорания составила 150 "квадратов". О пострадавших в результате возгорания не сообщалось.

