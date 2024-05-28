Крупный пожар на бумажной фабрике в Донецке ликвидирован спустя 2 дня

Фото: МЧС России

Крупный пожар на бумажной фабрике в Донецке был ликвидирован спустя два дня, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар в Донецке. В Калининском районе загорелась бумажная фабрика. Огонь уничтожил тюки бумаги объемом 3 600 кубометров на 900 квадратных метрах", – указано в сообщении.

При тушении пожара обошлось без пострадавших. На месте работали 34 специалиста и 8 единиц техники, пожар удалось потушить за двое суток.

Ранее сообщалось о пожаре на складе с бумагой и макулатурой в Саранске. Огонь охватывал 1,5 тысячи "квадратов". В тушении были задействованы 65 специалистов пожарно-спасательных подразделений и 16 единиц техники.

До этого пожар произошел в здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики в подмосковном Ногинске.

