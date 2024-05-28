28 мая, 04:33Происшествия
Крупный пожар на бумажной фабрике в Донецке ликвидирован спустя 2 дня
Фото: МЧС России
Крупный пожар на бумажной фабрике в Донецке был ликвидирован спустя два дня, сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар в Донецке. В Калининском районе загорелась бумажная фабрика. Огонь уничтожил тюки бумаги объемом 3 600 кубометров на 900 квадратных метрах", – указано в сообщении.
При тушении пожара обошлось без пострадавших. На месте работали 34 специалиста и 8 единиц техники, пожар удалось потушить за двое суток.
Ранее сообщалось о пожаре на складе с бумагой и макулатурой в Саранске. Огонь охватывал 1,5 тысячи "квадратов". В тушении были задействованы 65 специалистов пожарно-спасательных подразделений и 16 единиц техники.
До этого пожар произошел в здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики в подмосковном Ногинске.