Движение поездов восстановлено после возгорания электрички в Подмосковье

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Движение пассажирских поездов восстановлено после возгорания электрички на подмосковной станции Поварово, сообщается в телеграм-канале Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"22 мая, в 18:25 открыто движение по второму пути на станции Поварово Московского региона ОЖД. Движение пассажирских поездов осуществляется штатно в двух направлениях", – добавили в пресс-службе.

По данным ОЖД, из-за инцидента были задержаны 4 поезда "Сапсан" (от 13 до 40 минут), а также 5 пассажирских составов (от 23 минут до 1 часа 20 минут). Также были частично отменены 3 пригородных поезда, а 10 других задержались на период от 40 минут до 2 часов.



"Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов", – добавили в ОЖД.

Поезд № 6710 сообщением Москва – Тверь загорелся днем 22 мая. Пассажиры были экстренно эвакуированы, а машинисты начали тушить пламя песком. Однако огонь распространился на площади в 140 квадратных метров.

Причиной пожара, по предварительной версии, могло стать короткое замыкание. Для тушения огня привлекли 30 специалистов и 10 единиц специальной техники, включая пожарный поезд. Последствия возгорания были ликвидированы спустя меньше двух часов. Пострадавших в результате инцидента нет.