22 мая, 16:01 (обновлено 22.05.2024 16:20)Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в электричке на станции Поварово
Ведомство уточнило, что к тушению пожара были привлечены 10 единиц техники и 30 человек личного состава.
"Дальнейшая информация уточняется", – говорится в сообщении.
Крыша между восьмым и девятым вагонами электропоезда № 6710 сообщением Москва – Тверь загорелась на станции Поварово днем 22 мая. По данным РЖД, в результате происшествия никто не пострадал. Всех пассажиров эвакуировали, а на место происшествия направили пожарный поезд.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.