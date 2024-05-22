Спасатели ликвидировали пожар в электричке на станции Поварово

Открытое горение в электричке на станции Поварово Октябрьской железной дороги ликвидировали. Площадь возгорания составила 140 квадратных метров, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что к тушению пожара были привлечены 10 единиц техники и 30 человек личного состава.

"Дальнейшая информация уточняется", – говорится в сообщении.

Крыша между восьмым и девятым вагонами электропоезда № 6710 сообщением Москва – Тверь загорелась на станции Поварово днем 22 мая. По данным РЖД, в результате происшествия никто не пострадал. Всех пассажиров эвакуировали, а на место происшествия направили пожарный поезд.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

