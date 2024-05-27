Неизвестные подожгли приют для животных под Уфой

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Неизвестные подожгли собачий приют "Добрые руки" под Уфой. В результате поджога погибли две собаки, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу главка МЧС РФ по Республике Башкортостан.

По информации ведомства, возгорание началось в садовом товариществе "Уфанефтехим". Огонь распространился на садовый бревенчатый дом и металлический вольер. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали пожар на площади 32 квадратных метров, указано в публикации.

Однако во время тушения в закрытых вольерах пожарные нашли двух погибших собак, еще 13 животных спасли. Причина возгорания устанавливается. В ходе осмотра места происшествия дознаватель МЧС РФ обнаружил признаки возникновения огня в результате поджога, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что трупы двух аистов и обезьян нашли в зоопарке "Планета обезьян" в ТиНАО. По данным столичной прокуратуры, животных долго не кормили, аисты и обезьяны ели лишь несъедобные предметы. Кроме того, ветеринары не следили за здоровьем животных, из-за чего у них развились различные заболевания. Прокуратура провела проверку и возбудила уголовное дело.