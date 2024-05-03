Трупы обезьяны и двух аистов нашли в частном зоопарке в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Трупы двух аистов и обезьяны нашли в зоопарке "Планета обезьян" в ТиНАО. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Тела были обнаружены во время проверки частного зоопарка. Оказалось, что животных долгое время не кормили, а обезьяны и два аиста ели лишь несъедобные предметы, например резину.

Кроме того, выяснилось, что ветеринары не следили за состоянием здоровья животных, поэтому у них развились различные заболевания, в том числе пневмония и истощение. В результате обезьяны и два аиста умерли, а их тела упаковали в пакеты и выкинули в мусорный бак.

Прокуратура провела проверку и возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными.

"Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре", – сказано в сообщении.

Ранее в Евпатории полностью сгорел зоопарк с экзотическими животными "Тропикпарк". Сотрудники МЧС смогли спасти только женщину и двух медведей. В экзотариуме находилось более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц.

