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28 мая, 18:39

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МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение в деревне в Свердловской области

Пожарные ликвидировали открытое горение в деревне в Свердловской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловской области"

Пожарные ликвидировали открытое горение в деревне Березовке в Свердловской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

Огонь удалось ликвидировать в 19:57 по местному времени (в 17:57 по московскому).

"Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", – говорится в сообщении.

При пожаре в деревне сгорели десять частных домов площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Прибывшие на место спасатели эвакуировали одного человека. В ликвидации огня привлекли 27 человек и 12 единиц спецтехники.

До этого неизвестные подожгли собачий приют "Добрые руки" под Уфой. При пожаре погибли две собаки, еще 13 животных удалось спасти. По факту произошедшего организовали проверку.

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