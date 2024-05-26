Пожар площадью 500 кв м произошел в Подольском городском округе

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Пожар вспыхнул в деревне Северово Подольского городского округа. Здесь загорелись разобранное строение и четыре вагончика на общей площади 500 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Московской области.

Прибывшие на место пожарные подразделения уже ликвидировали открытое горение. В данный момент продолжается работа по проливке и разборке.

Информация о возможных пострадавших в результате возгорания не поступала, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре в частном доме в подмосковной Истре, который произошел 23 мая около 04:00. Уже в 05:18 огонь удалось локализовать на площади 80 метров. Позднее пожарные ликвидировали открытое горение, а уже днем – полностью потушили пожар.

В результате возгорания погибли восемь человек. Еще один пострадал и был госпитализирован. В пресс-службе компании Ozon сообщили, что погибшие были сотрудниками подрядной организации маркетплейса.

Следователи возбудили два уголовных дела по факту произошедшего. В рамках расследования произошедшего задержали 24-летнего гражданина Узбекистана, являющегося арендатором дома.