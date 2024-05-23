Ozon: погибшие при пожаре в Истре были сотрудниками подрядчика компании

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Погибшие при пожаре в частном доме в СНТ "Снегирь" в подмосковной Истре были сотрудниками АК "Прайм", выполнявшей функции подрядчика на одном из складов Ozon в Истринском районе. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе маркетплейса.

"Подрядчик отвечает за обеспечение жильем и условия проживания своих сотрудников. Мы глубоко соболезнуем погибшим и их близким", – сообщили в компании.

Представители Ozon добавили, что готовы проверить деятельность подрядчика и принять необходимые меры.

Возгорание произошло 23 мая примерно в 04:00. По данным СМИ, уже в 05:18 огонь удалось локализовать на площади 80 метров. Спустя время открытое горение ликвидировали.

Жертвами пожара стали 8 человек. По информации прокуратуры Московской области, еще два человека пострадали и были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание материалов от камина. По другой версии к пожару привел неисправный обогреватель.

По факту произошедшего следователи возбудили два уголовных дела. Одно из них значится по статье об организации незаконной миграции.

Источники в полиции заявили СМИ, что в сгоревшем в Истре доме отсутствовали базовые системы противопожарной безопасности.

