ТАСС: неисправный обогреватель стал причиной пожара в Истре

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Неисправный обогреватель стал причиной пожара в одном из частных жилых домов, расположенном в СНТ "Снегирь" в деревне Падиково, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По их данным, огонь быстро распространился, поскольку в комнате было много вещей и скученно стояли кровати.

Возгорание произошло 23 мая примерно в 04:00. По данным СМИ, уже в 05:18 огонь удалось локализовать на площади 80 метров. Спустя время открытое горение ликвидировали.

Число жертв пожара возросло до восьми человек. По информации прокуратуры Московской области, еще два человека пострадали и были госпитализированы.

По факту произошедшего следователи возбудили два уголовных дела. Одно из них значится по статье об организации незаконной миграции.

Источники в полиции заявили СМИ, что в сгоревшем в Истре доме отсутствовали базовые системы противопожарной безопасности. Дом не предназначался под хостел.

