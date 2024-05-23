Следователи возбудили дело по статье о незаконной миграции после пожара в Истре

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следователи возбудили дело об организации незаконной миграции после пожара в Истре, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, предоставив его для проживания иностранным гражданам, не имеющим регистрации на территории России.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль Истринская городская прокуратура.

Возгорание в одном из частных жилых домов, расположенном в СНТ "Снегирь" в деревне Падиково, произошло 23 мая примерно в 04:00. Уже в 05:18 огонь удалось локализовать на площади 80 метров. Спустя время открытое горение ликвидировали.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Жертвами пожара стали семь человек. Их личности устанавливаются. Еще двое находившихся в доме в момент возгорания пострадали и были госпитализированы.

Источники в полиции заявили СМИ, что в сгоревшем в Истре доме отсутствовали базовые системы противопожарной безопасности. Дом не предназначался под хостел.

