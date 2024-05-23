ТАСС: в сгоревшем доме в Истре не было систем противопожарной безопасности

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В сгоревшем в подмосковной Истре хостеле отсутствовали базовые системы противопожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили источники в полиции.

"Дом не предназначался под хостел", – уточнили в правоохранительных органах.

По информации источника, хостел никто не зарегистрировал в системе, а разрешения на осуществление гостиничной деятельности у его владельцев не было.

Возгорание в одном из частных жилых домов, расположенном в СНТ "Снегирь" в деревне Падиково, произошло 23 мая примерно в 04:00. Уже в 05:18 огонь удалось локализовать на площади 80 метров. Спустя время открытое горение ликвидировали.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Жертвами пожара стали семь человек. Их личности устанавливаются. Еще двое находившихся в доме в момент возгорания пострадали и были госпитализированы.

