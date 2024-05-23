Шесть человек погибли в результате пожара в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Шесть человек погибли и двое пострадали в результате пожара в двухэтажном доме в Истринском округе Подмосковья. Об этом прокуратура Московской области сообщает в своем телеграм-канале.

По предварительным данным ведомства, возгорание произошло в одном из частных жилых домов, расположенном в СНТ "Снегирь" в деревне Падиково, около 04:00.

Личности погибших устанавливаются, пострадавшие госпитализированы, говорится в сообщении. СК РФ по Московской области сообщает о госпитализации одного пострадавшего, количество пострадавших уточняется.

Прокуратура подчеркнула, что дом не газифицирован, он сдавался в аренду. Общая площадь постройки – 250 квадратных метров. В настоящий момент идет проливка и разбор конструкций.

Истринская городская прокуратура взяла на себя контроль всех обстоятельств случившегося, ход и результаты расследования уголовного дела, которое возбуждено следственным органом по данному факту.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, в 05:18 огонь удалось локализовать на площади 80 метров. По данным МЧС РФ, открытое горение ликвидировано.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что в результате пожара в квартире жилого дома на улице Шипиловской погибла женщина 1960 года рождения. Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

