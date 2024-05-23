Число погибших при пожаре в СНТ под Истрой достигло 7

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Число погибших в результате пожара в частном доме в СНТ "Снегирь" в подмосковной Истре выросло до 7 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Пожар в одном из частных жилых домов, расположенном в СНТ "Снегирь" в деревне Падиково, произошел 23 мая около 04:00. Примерно в 05:18 огонь удалось локализовать на площади 80 метров. Спустя время открытое горение ликвидировали.

Двое находившихся в доме в момент возгорания пострадали и были госпитализированы. По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание материалов от камина.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Его расследование будет контролировать столичная прокуратура.

