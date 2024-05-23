РИА Новости: пожар в частном доме в Истре мог вызвать горящий камин

23 мая, 10:16Происшествия
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Причиной крупного пожара в частном доме в СНТ "Снегирь" в подмосковной Истре могло стать возгорание материалов от камина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, рядом с источником огня могли находиться легковоспламеняющиеся материалы. Люди погибли, задохнувшись от угарного газа.
Пожар в одном из частных жилых домов, расположенном в СНТ "Снегирь" в деревне Падиково, произошел 23 мая около 04:00. Примерно в 05:18 огонь удалось локализовать на площади 80 метров. Спустя время открытое горение ликвидировали.
Жертвами пожара стали шесть человек. Их личности устанавливаются. Еще двое находившихся в доме в момент возгорания пострадали и были госпитализированы.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Его расследование будет контролировать столичная прокуратура.