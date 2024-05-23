Уголовное дело возбудили после гибели 6 человек во время пожара в Истре

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следователи завели уголовное дело после гибели шести человек в результате пожара на территории трехэтажного дома, который находится в СНТ "Снегирь" деревни Падиково в подмосковной Истре. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

На данный момент на месте происшествия задействованы следователи и криминалисты, которые осматривают сгоревшее здание и выясняют причины пожара. По информации ведомства, двое человек удалось спасти, их доставили в больницу. При этом количество пострадавших еще уточняется.

Контроль за расследованием дела осуществляет подмосковная прокуратура.

Пожар в одном из частных жилых домов, расположенном в СНТ "Снегирь" в деревне Падиково, произошел 23 мая примерно в 04:00. Примерно в 05:18 огонь удалось локализовать на площади 80 метров. Спустя время открытое горение ликвидировали.

Дом не был газифицирован, он сдавался в аренду. Общая площадь постройки – 250 квадратных метров.

