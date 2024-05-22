Пожар локализован на складе в Саранске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС РФ локализовали возгорание на складе бумаги и макулатуры в Саранске. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

О пожаре стало известно вечером 22 мая. По данным пресс-службы МЧС, огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров здания. К ликвидации огня привлечены 65 специалистов и 16 единиц специальной техники.

До этого в столичной прокуратуре сообщили, что в результате пожара в квартире жилого дома на улице Шипиловской погибла женщина 1960 года рождения. Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.