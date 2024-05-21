Пожар на швейной фабрике в Ногинске полностью потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупный пожар на швейной фабрике в подмосковном Ногинске полностью ликвидировали. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Причина возгорания устанавливается", – говорится в сообщении.

Пожар в Ногинске вспыхнул вечером 20 мая. По данным прокуратуры, площадь возгорания составляла 6 тысяч квадратных метров. Позже в МЧС сообщили о локализации пожара на площади в 3,6 тысячи "квадратов".

Утром 21 мая стало известно о локализации открытого горения.

Уточнялось, что в здании бывшей фабрики загорелись помещения, сдающиеся в аренду под различное производство. При пожаре никто не пострадал. Установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты доследственной проверки контролирует Ногинская городская прокуратура.

