21 мая, 12:50Происшествия
Пожар на швейной фабрике в Ногинске полностью потушили
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Крупный пожар на швейной фабрике в подмосковном Ногинске полностью ликвидировали. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"Причина возгорания устанавливается", – говорится в сообщении.
Пожар в Ногинске вспыхнул вечером 20 мая. По данным прокуратуры, площадь возгорания составляла 6 тысяч квадратных метров. Позже в МЧС сообщили о локализации пожара на площади в 3,6 тысячи "квадратов".
Утром 21 мая стало известно о локализации открытого горения.
Уточнялось, что в здании бывшей фабрики загорелись помещения, сдающиеся в аренду под различное производство. При пожаре никто не пострадал. Установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты доследственной проверки контролирует Ногинская городская прокуратура.
Крыша и склад загорелись на швейной фабрике в подмосковном Ногинске