Пожар ликвидирован в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в подмосковной Истре. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Возгорание произошло 23 мая около 04:00. Уже в 05:18 огонь удалось локализовать на площади 80 метров. Позднее пожарные ликвидировали открытое горение.

При пожаре погибли восемь человек. По данным прокуратуры Московской области, еще два человека пострадали и были госпитализированы.

Предполагается, что причиной пожара могло стать возгорание материалов от камина. Согласно другой версии, к пожару привел неисправный обогреватель.

Следователи возбудили два уголовных дела по факту произошедшего. Одно из них значится по статье об организации незаконной миграции. Источники в полиции заявили СМИ, что в сгоревшем частном доме в СНТ "Снегирь" не было базовых систем противопожарной безопасности.

Позже выяснилось, что погибшие были сотрудниками АК "Прайм", которая выполняла функции подрядчика на одном из складов Ozon в Истринском районе.